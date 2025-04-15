Названа опасная причина скрежета зубами во сне

Невролог Степаненко: Причиной скрипа зубами может быть болезнь Паркинсона

Непроизвольный скрип зубами может иметь самые разные объяснения, в том числе он может появляться из-за болезни Паркинсона. Об этом предупредила детский врач-невролог Наталия Степаненко в беседе с «Газетой.Ru».

Врач указала, что непроизвольный скрежет зубами во сне называется бруксизм. По ее словам, он не только проявляется в виде неприятных звуков, но и провоцирует боль в челюстях, головные боли и повреждения зубов.

Причины бруксизма разнообразны. Иногда он является следствием стресса и эмоциональных перегрузок, когда человек неосознанно напряженно сжимает челюсти. Это приводит к гипертонусу жевательных мышц и зубному скрежету Наталия Степаненко врач-невролог

Кроме того, врач отметила, что бруксизм может появиться на фоне заболеваний нервной системы. Наиболее опасными причинами она назвала болезнь Паркинсона, эпилепсию, черепно-мозговую травму.

Также скрип зубами может появляться из-за неправильного прикуса, употребления кофеина, алкоголя, а также на фоне приема некоторых лекарств.

Ранее стоматолог-терапевт Бахтиёр Шокиров назвал энергетики главным врагом зубов. По его словам, в них содержатся кислоты, разрушающие эмаль зубов.