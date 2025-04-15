Названо повышающее риск деменции распространенное заболевание

Профессор Гэллоуэй: Высокое артериальное давление повышает риск деменции

Если не лечить высокое артериальное давление в среднем возрасте, то повышается риск развития деменции в старости. Таким наблюдением поделился профессор, врач-консультант в отделении неотложной помощи Роб Гэллоуэй с изданием Daily Mail.

Специалист заявил, что лично был свидетелем того, как успешные, умные и вполне здоровые люди буквально за несколько лет теряли контроль над собой из-за необратимых изменений мозга. Единственным фактором, который мог бы вызвать эту болезнь, врач назвал немного повышенное артериальное давление. «Мы уже много лет знаем, что высокое давление вредно для здоровья. Оно увеличивает риск сердечных приступов, инсультов и почечной недостаточности. Теперь становится все более очевидным, что это распространенное заболевание также является одной из основных причин слабоумия, особенно если его не лечить в среднем возрасте», — заявил Гэллоуэй.

Врач отметил, что его личные наблюдения подтверждают некоторые научные исследования. Так, по его словам, в 2023 году группа ученых обнаружила, что у гипертоников риск деменции выше на 42 процента. Другое исследование, о котором рассказал профессор, показало, что артериальное давление, превышающее норму 120/80, в молодости связано с ранним старением мозга.

Гэллоуэй добавил, что недавние научные данные показали, что риск старческого слабоумия выше даже при минимальном повышении, например до 140. Поэтому он призвал врачей и пациентов не игнорировать такое состояние. «То, как вы следите за своим давлением и здоровьем мозга в возрасте от 40 до 60 лет, определяет качество вашей жизни в последующие годы», — заключил врач.

Ранее невролог Клаудио Вайсбург заявил, что поцелую способны снизить артериальное давление. По его словам, благодаря выработке эндорфина снижается стресс, улучшается иммунитет и общие показатели организма.