Подполковник запаса Шкурлатов: Для обрушения фронта Украины нужны всего две вещи

Для обрушения фронта Украины нужны всего две вещи. Их в беседе с «Царьградом» назвал председатель правления организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.

«Первое — полное отключение ВСУ от быстрого интернета Starlink американского производства. Второе — прекращение обмена разведданными со стороны того же Пентагона. Этих двух составляющих нам вполне хватит, чтобы закрыть украинский вопрос раз и навсегда в течение полугода», — заявил Шкурлатов.

Он также обратил внимание на то, что украинцы пытаются переломить информационную повестку в свою пользу и спровоцировать президента США Дональда Трампа на какие-то резкие движения и решения в отношении России. Шкурлатов назвал срыв любого переговорного процесса целью, которую ставит перед собой Киев.

Однако, отметил эксперт, говорить о срыве каких-либо договоренностей сложно, потому что никаких официальных договоренностей и не было. И даже достигнутые в устной форме договоренности по мораторию ударов по энергетике украинская сторона нагло игнорирует.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает международное сообщество осудить преступления нацистского режима в Киеве. По ее словам, преступления человеконенавистнического режима выглядят цинично на фоне заявлений киевских властей о стремлении к миру.