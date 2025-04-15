Обнаружен простой способ защитить кишечник от опасных инфекций

Cell Host & Microbe: Употребление клетчатки защищает кишечник от воспалений

Питание с достаточным количеством клетчатки может стать эффективной профилактикой опасных воспалений в кишечнике, установили ученые из США и Бразилии. В ходе экспериментов они выяснили, что волокна из овощей, фруктов и злаков запускают защитные механизмы, которые снижают риск бактериальных инфекций, в том числе связанных с приемом антибиотиков. Исследование опубликовано в Cell Host & Microbe.

Результаты работы показали, что при переваривании клетчатки кишечные бактерии вырабатывают особое вещество — ацетат. Он помогает сбалансировать работу иммунных клеток в слизистой кишечника и предотвращает агрессивную воспалительную реакцию. При дефиците ацетата организм начинает чрезмерно активировать иммунную защиту, что может привести к повреждению тканей.

Ученые подтвердили этот эффект как в опытах на животных, так и при анализе образцов тканей пациентов с воспалением кишечника. Таким образом, регулярное потребление продуктов, богатых клетчаткой, может не только улучшить пищеварение, но и сыграть ключевую роль в профилактике тяжелых кишечных заболеваний, включая инфекции, вызываемые Clostridioides difficile.

Это открытие подчеркивает важность простых пищевых привычек — в частности, включения в рацион бобовых, овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов для поддержания не только метаболического, но и иммунного здоровья.

