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13:07, 15 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион предложил кандидатуру лыжника для Олимпиады-2026

Легков предложил в случае одной квоты отправить на Олимпиаду-2026 Коростелева
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Легков

Александр Легков. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков предложил кандидатуру для Олимпийских игр-2026, если России предоставят одну квоту. Его слова приводит Odds.ru.

Легков сделал выбор в пользу Савелия Коростелева. «Потому что он молодой, у него нет медали, а у Саши Большунова все есть», — объяснил он.

При этом Легков добавил, что ориентироваться надо будет на то, кто будет лучшим на момент принятия решения. «Ведь если они дадут эту квоту, предположим, летом и скажут, что нужно выбирать здесь и сейчас, по последним гонкам — то это Большунов, однозначно. А что там будет зимой — непонятно», — отметил лыжник.

28-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион Игр-2022, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира. 21-летний Коростелев — двукратный чемпион мира среди юниоров и четырехкратный чемпион России.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. Последним крупным турниром для россиян были Олимпийские игра-2022.

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