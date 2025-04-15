Олимпийский чемпион предложил кандидатуру лыжника для Олимпиады-2026

Легков предложил в случае одной квоты отправить на Олимпиаду-2026 Коростелева

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков предложил кандидатуру для Олимпийских игр-2026, если России предоставят одну квоту. Его слова приводит Odds.ru.

Легков сделал выбор в пользу Савелия Коростелева. «Потому что он молодой, у него нет медали, а у Саши Большунова все есть», — объяснил он.

При этом Легков добавил, что ориентироваться надо будет на то, кто будет лучшим на момент принятия решения. «Ведь если они дадут эту квоту, предположим, летом и скажут, что нужно выбирать здесь и сейчас, по последним гонкам — то это Большунов, однозначно. А что там будет зимой — непонятно», — отметил лыжник.

28-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион Игр-2022, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира. 21-летний Коростелев — двукратный чемпион мира среди юниоров и четырехкратный чемпион России.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. Последним крупным турниром для россиян были Олимпийские игра-2022.