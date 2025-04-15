Депутат ГД Водолацкий: В Горнальском монастыре находятся наемники из Колумбии

В Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, где заблокированы сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся наемники из Колумбии и других стран. Это раскрылось в ходе перехвата переговоров, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

По его словам, около 300 украинских военнослужащих, находящихся в окружении Российской армии, не хотят сдаваться, так как являются карателями, приехавшими в Курск «на охоту на людей». «Они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наемников из Колумбии и других стран — по перехваченным переговорам слышна их иностранная речь», — рассказал депутат.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что с территории Горнальского монастыря пытаются сбежать бойцы элитной бригады ВСУ. Как выяснилось, свои позиции самовольно покидают бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В свою очередь, бывшие заключенные из состава 129-й отдельной бригады теробороны используются в качестве заградотрядов.

О том, что на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области заблокированы около 300 бойцов ВСУ, стало известно 3 апреля. Сообщалось, что объект связан с Сумской областью подземным туннелем, по которому украинские войска проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы. Штурм комплекса, названного последним укрепрайоном Украины в регионе, начался 11 апреля, а 14 апреля появились его первые кадры.