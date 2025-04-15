Появились новые кадры последствий атаки свыше сотни дронов на Курскую область

В сети появились кадры последствий массированной атаки ВСУ на Курск

В сети появились новые кадры последствий атаки свыше 100 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Кадры, снятые в Курске, публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виды несколько очагов пожара в многоэтажном жилом доме. На место в момент снятия видеозаписи пока не прибыли экстренные службы. Один из местных жителей пытается отогнать автомобиль от очага возгорания.

Ранее в сети появились кадры момента массированного удара ВСУ по Курску. Также были опубликованы кадры возникшего в многоэтажке Курска из-за ВСУ пожара.

По данным Минобороны, над Курской областью за ночь удалось перехватить 109 беспилотников. Под удар попали жилые многоэтажные дома, гараж скорой помощи и другие постройки. В результате несовместимые с жизнью травмы получила 85-летняя пенсионерка, еще девять человек пострадали.