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16:06, 15 апреля 2025Наука и техника

Представлен перый фитнес-браслет с тонометром

Asus создала первый в мире фитнес-браслет, измеряющий артериальное давление
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ASUS / YouTube 

Тайваньская корпорация Asus заявила о создании фитнес-браслета с функцией измерения артериального давления. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Для измерения давления с устройством VivoWatch 6 Aero пользователю нужно приложить палец на специальный датчик на корпусе девайса и немного подождать. Также аппарат может измерять ЭКГ, пульс и уровень насыщения крови кислородом.

Обратившие внимание на разработку журналисты издания PhoneArena отметили, что Asus, по-видимому, создала первый в мире фитнес-трекер с тонометром. «Удивительным образом Asus стала первой компанией, которая выпустила настолько технически сложное устройство», — отметили авторы.

VivoWatch 6 Aero также получил 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей, несколько режимов тренировок, встроенный модуль GPS, влагозащиту. На одной зарядке трекер может проработь максимум 7 дней.

В Asus пока не раскрыли стоимость браслета и сроки появления в продаже. Однако авторы PhoneArena полагают, что он не будет очень дорогим. Они напомнили, что предшествующая браслету модель — Asus VivoWatch 5 Aero — была оценена в 130 долларов, или около 11 тысяч рублей.

В феврале журналисты Bloomberg рассказали, что китайская корпорация Huawei начала регистрировать свои гаджеты в качестве медицинских, чтобы увеличить продажи. Китайские власти косвенно помогают Huawei, так как жителям КНР компенсируют стоимость покупок некоторых медицинских устройств.

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