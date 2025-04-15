Россиян призвали не хранить некоторые продукты в холодильнике

SHOT Проверка: Картофель и зелень в холодильнике быстро портятся

Некоторые продукты при хранении в холодильнике быстро портятся и теряют вкусовые качества. Список таких продуктов опубликовал Telegram-канал SHOT Проверка.

В первую очередь россиян призвали отказаться от хранения в холодильнике зелени, так как там она быстро вянет и теряет часть витаминов. Помимо этого, авторы списка предупредили, что если листья и стебли оставлять в полиэтиленовом пакете, то на них может появиться плесень.

Кроме того, низкие температуры плохо переносит картофель. Уточняется, что крахмал, который содержится в клубнях, превращается в глюкозу, из-за этого картошка становится сладковатой на вкус и хуже держит форму при готовке. Во время термической обработки есть риск образования опасных канцерогенов. Чтобы избежать этого, картофель лучше хранить не в холодильнике, а в прохладном и темном месте.

Также не стоит держать в холодильнике кетчуп и другие соусы. В них содержится много уксуса, поэтому они хорошо сохраняются при комнатной температуре. Такое же хранение предпочтительнее для лимонов. Если же положить цитрусовые в холодильник, они быстро вянут, становятся мягкими, а кожура покрывается пятнами.

Мед и шоколад тоже порекомендовали не хранить в холоде. При низких температурах они теряют вкусовые качества или вовсе становятся непригодными к употреблению. В частности, мед может засахариться, а шоколад покрывается конденсатом, который растворяет часть сахара и оставляет белый налет.

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