Россиянам назвали способ получить скидку при покупке жилья

Апрелев: Жилье по переуступке в чатах дольщиков можно купить на 10-20 % дешевле

Лояльность продавцов выросла в условиях кризиса на рынке жилья, и сейчас квартиру от застройщика можно приобрести с дисконтом в 10-30 процентов. Способы получить значительную скидку при покупке недвижимости россиянам назвал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с URA.RU.

По словам риелтора, сэкономить на покупке можно после подробного анализа условий продаж. Апрелев порекомендовал подобрать несколько застройщиков и проектов, сравнить их и затем с этими аргументами идти к продавцу на переговоры. Таким образом, отметил он, удастся получить скидку. «Лояльность застройщиков сейчас растет. Но не жертвуйте при этом качеством строительства, выбирайте надежность. Обращайте внимание на квартиры, которые продаются по переуступке и в чатах дольщиков. Их можно купить на 10-20 процентов дешевле, чем продает застройщик», — поделился информацией риэлтор.

Эксперт подчеркнул, что в поисках скидки на сегодняшний день важнее избежать рисков банкротства и затягивания сроков сдачи объекта недвижимости. И хотя власти не карают строителей за затягивание сроков строительства многоквартирных домов, стоит выбирать компанию, соблюдающую обязательства по вводу жилья в эксплуатацию. Чтобы проанализировать работу застройщиков, Апрелев предложил зайти в чат дольщиков и изучить всю информацию о завершенных проектах и тех, что находятся в процессе реализации, а также побеседовать с жильцами о качестве домов, их замечаниях и жалобах. «Пообщайтесь с сотрудниками офисов продаж застройщиков и риелторами. Посмотрите цены и планировки от разных компаний. Соберите информацию о предложениях на рынке, в районе, по новым построенным домам и строящимся. Если выбор пал на возводимое, выберите высокую степень готовности», — дал советы специалист.

Ранее в этот же день исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина рассказала, что москвичам в 2025 году для одобрения ипотечного кредита на среднестатистическую квартиру необходимо зарабатывать 199 тысяч рублей в месяц и более.