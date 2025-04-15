Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:52, 15 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали способ получить скидку при покупке жилья

Апрелев: Жилье по переуступке в чатах дольщиков можно купить на 10-20 % дешевле
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Лояльность продавцов выросла в условиях кризиса на рынке жилья, и сейчас квартиру от застройщика можно приобрести с дисконтом в 10-30 процентов. Способы получить значительную скидку при покупке недвижимости россиянам назвал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с URA.RU.

По словам риелтора, сэкономить на покупке можно после подробного анализа условий продаж. Апрелев порекомендовал подобрать несколько застройщиков и проектов, сравнить их и затем с этими аргументами идти к продавцу на переговоры. Таким образом, отметил он, удастся получить скидку. «Лояльность застройщиков сейчас растет. Но не жертвуйте при этом качеством строительства, выбирайте надежность. Обращайте внимание на квартиры, которые продаются по переуступке и в чатах дольщиков. Их можно купить на 10-20 процентов дешевле, чем продает застройщик», — поделился информацией риэлтор.

Материалы по теме:
Названы способы сбить стоимость за аренду жилья
Названы способы сбить стоимость за аренду жилья
5 марта 2025
Названы заработки для одобрения ипотеки на новостройку в Москве
Названы заработки для одобрения ипотеки на новостройку в Москве
11 апреля 2025

Эксперт подчеркнул, что в поисках скидки на сегодняшний день важнее избежать рисков банкротства и затягивания сроков сдачи объекта недвижимости. И хотя власти не карают строителей за затягивание сроков строительства многоквартирных домов, стоит выбирать компанию, соблюдающую обязательства по вводу жилья в эксплуатацию. Чтобы проанализировать работу застройщиков, Апрелев предложил зайти в чат дольщиков и изучить всю информацию о завершенных проектах и тех, что находятся в процессе реализации, а также побеседовать с жильцами о качестве домов, их замечаниях и жалобах. «Пообщайтесь с сотрудниками офисов продаж застройщиков и риелторами. Посмотрите цены и планировки от разных компаний. Соберите информацию о предложениях на рынке, в районе, по новым построенным домам и строящимся. Если выбор пал на возводимое, выберите высокую степень готовности», — дал советы специалист.

Ранее в этот же день исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина рассказала, что москвичам в 2025 году для одобрения ипотечного кредита на среднестатистическую квартиру необходимо зарабатывать 199 тысяч рублей в месяц и более.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве допустили целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам

    В Госдуме заявили о пакостях Украины

    Загадочный скелет в желтой футболке нашли в пруду

    Стало известно о несовместимости корабля Starship и станции Gateway

    Глава Еврокомиссии заявила об исчезновении Запада в привычном понимании

    США отменили санкции против главы кабинета Орбана

    «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов

    В Норвегии допустили переход Одессы под контроль российских войск

    Госдеп назвал причину требований к НАТО увеличить расходы на оборону

    Стюардесса опубликовала фото в платье мини без обуви и восхитила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости