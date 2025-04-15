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20:07, 15 апреля 2025Бывший СССР

Спецификации ракет Taurus из предполагаемых поставок Украине назвали

Эксперт Ступак: ФРГ может поставить Киеву ракеты Taurus с дальнобойностью 299 км
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

ФРГ может поставить Киеву ракеты Taurus с дальнобойностью до 299 километров. Спецификации дальнобойных снарядов из предполагаемых поставок Украине назвал украинский эксперт Иван Ступак, передает ТАСС.

«С большой долей вероятности мы можем получить экспортный вариант немецких ракет Taurus с радиусом действия 299 километров», — заявил эксперт.

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал поставки Украине дальнобойных ракет Taurus в случае их одобрения европейскими партнерами. В ЕС поприветствовали это решение и назвали его «важным сигналом», демонстрирующим позицию европейских стран в конфликте.

В МИД России в ответ на заявление Мерца позицию Евросоюза назвали радикальной. По словам директора департамента европейских проблем МИД Владислава Масленникова, ЕС прямо заявляет о намерении саботировать любые мирные инициативы по Украине под предлогом того, что европейцы не представлены за столом переговоров.

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