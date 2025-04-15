Спецификации ракет Taurus из предполагаемых поставок Украине назвали

Эксперт Ступак: ФРГ может поставить Киеву ракеты Taurus с дальнобойностью 299 км

ФРГ может поставить Киеву ракеты Taurus с дальнобойностью до 299 километров. Спецификации дальнобойных снарядов из предполагаемых поставок Украине назвал украинский эксперт Иван Ступак, передает ТАСС.

«С большой долей вероятности мы можем получить экспортный вариант немецких ракет Taurus с радиусом действия 299 километров», — заявил эксперт.

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал поставки Украине дальнобойных ракет Taurus в случае их одобрения европейскими партнерами. В ЕС поприветствовали это решение и назвали его «важным сигналом», демонстрирующим позицию европейских стран в конфликте.

В МИД России в ответ на заявление Мерца позицию Евросоюза назвали радикальной. По словам директора департамента европейских проблем МИД Владислава Масленникова, ЕС прямо заявляет о намерении саботировать любые мирные инициативы по Украине под предлогом того, что европейцы не представлены за столом переговоров.