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08:24, 15 апреля 2025Экономика

Стоимость покупки Гренландии США оценили

Newsweek: Первый платеж США за Гренландию может составить $2,2 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Visit Greenland / Unsplash

Первый платеж США за Гренландию может составить порядка 2,2 миллиарда долларов. Стоимость покупки острова оценил журнал Newsweek.

Издание отталкивалось от предложения 33-го президента США Гарри Трумэна купить остров в 1946 года. Тогда он называл цену в 100 миллионов долларов. С учетом инфляции она выросла до 1,6 миллиарда. Кроме того, Newsweek прибавил к ней 600 миллионов, которые Дания ежегодно выделяет острову и получил 2,2 миллиарда с последующими ежегодными отчислениями.

Гренландия входит в состав Дании как автономная территория. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген договорились о совместной защите острова. Сейчас на нем располагается американская космическая база Питуффик, созданная для предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Штатам для обеспечения региональной и международной безопасности. На выступлении в Конгрессе он подчеркнул, что сделает все, чтобы Гренландия стала штатом США — и таким образом у жителей острова будет больше денег и свобод. Он также пригрозил Дании тарифами, если она не согласится продать Гренландию США. Дания в ответ предложила разрешить размещение большего количества американских военных на острове и предоставить американским фирмам выгодные контракты на добычу полезных ископаемых.

Лидеры стран Евросоюза в свою очередь пообещали защитить Гренландию от присоединения к США. Так, генсекретарь НАТО Марк Рютте предложил странам — членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск военного блока.

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