Трампа не смогли вырезать из культового фильма из-за страха депортации

Режиссер Коламбус заявил, что боится вырезать сцену с Трампом из «Один дома 2»

Режиссер фильма «Один дома 2» Крис Коламбус заявил, что хотел бы вырезать из картины сцену с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Коламбуса, он не может убрать эпизод с Трампом, поскольку боится депортации. Рожденный в США режиссер с итальянскими корнями убежден, что за столь дерзкий поступок его могут отправить в Италию.

В 2023 году Коламбус сообщил, что политик появился в эпизоде киноленты из-за ультиматума, который он поставил съемочной группе. Он подчеркнул, что съемки проходили в лобби нью-йоркского отеля «Плаза», который в то время принадлежал Трампу. Создатели фильма заплатили за использование помещения, но политик настоял на своем появлении в одной из сцен.

Позже президент США опроверг эту информацию и заявил, что его умоляли сняться в картине. В новом интервью Коламбус еще раз подчеркнул, что говорит правду: «Я бы никогда не стал умолять человека, который не является профессиональным актером, сняться в фильме. Но нам нужно было попасть в отель».

Ранее стало известно, что американские кинокомпании сделали ставку на традиционные ценности после вступления Трампа в должность президента США.

