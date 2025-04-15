Тренер фигуриста-чемпиона перешла в школу Навки

Тренер Соколовская с фигуристами перешла в школу олимпийской чемпионки Навки

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская со своими учениками перешла из московского ЦСКА в школу олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом Навка сообщила ТАСС.

Навка заявила, что Соколовская является опытным и талантливым тренером, которая вырастила многих талантливых фигуристов. По ее мнению, вместе они смогут вырастить новых чемпионов.

С Соколовской в данный момент работает бронзовый призер Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк. До этого она тренировала Александру Трусову и Александра Самарина.

Навка в паре с Романом Костомаровым становилась олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду. Кроме того, пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев.