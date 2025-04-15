Британский дипломат Прауд призвал премьера Стармера наладить отношения с Россией

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стоит поддержать завершение украинского конфликта и наладить отношения с Россией. С таким призывом к главе британского правительства в статье для Strategic Culture обратился дипломат Ян Прауд.

По словам Прауда, до 2014 года отношения Москвы и Лондона процветали. Он обратил внимание, что страны поддерживали тесные связи между финансовыми районами, было налажено сотрудничество в сфере образования, а также связи крупных энергетических компаний.

«Если Британия действительно намерена в полной мере реализовать энергичную и многовекторную торговую и инвестиционную политику по всему миру, Стармеру следует полностью поддержать прекращение боевых действий на Украине прежде чем отправлять [главу Министерства финансов Британии] Рэйчел Ривз в Москву», — посоветовал Прауд.

Ранее Стармер потребовал от России немедленного прекращения огня в конфликте на Украине. Политик заявил, что возмущен из-за удара по Сумам. При этом он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский уже продемонстрировал приверженность миру.

В свою очередь Москва отмечала, что Киев не может или не хочет соблюдать временный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза нарушили мораторий с момента вступления его в силу.