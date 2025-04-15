В Кремле прокомментировали работу по урегулированию конфликта на Украине

Песков: По урегулированию конфликта на Украине ведется напряженная работа

По урегулированию конфликта на Украине ведется напряженная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно же, настолько сложная субстанция, что ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно, но тем не менее. Конечно, хочется надеяться на лучшее, что эта работа все-таки возымеет положительные результаты», — добавил официальный представитель Кремля.

Вместе с тем Песков пообещал уточнить срок окончания моратория на удары по украинским энергообъектам. По его словам, соответствующую информацию он получит у Минобороны России.

Официальный представитель Кремля также раскрыл значение сотрудничества России с США. Он уточнил, что партнерство Москвы и Вашингтона может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира.