В России заявили о пострадавших от «миротворческой деятельности» Трампа вагнеровцах

Военкор Котенок: Бойцы ЧВК на своей шкуре испытали миротворчество Трампа в Сирии

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на своей шкуре испытали «миротворчество» президента США Дональда Трампа во время боев в Сирии. О вагнеровцах, пострадавших от «миротворческой деятельности» Трампа, заявил в Telegram российский военкор Юрий Котенок.

Журналист напомнил, что вагнеровцы столкнулись с последствиями мирных инициатив президента США во время боев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В 2018 году бойцы ЧВК вместе с частями армии Башара Асада столкнулись с формированиями сирийской оппозиции, сопровождавшимися американскими военными. Правительственные войска были разгромлены, отряд ЧВК понес потери, которые позже признали в российском МИД.

Ранее, 26 марта Трамп заявил, что США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта.