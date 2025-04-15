В Турции началась встреча по безопасности в Черном море без России

В Анкаре началась встреча по безопасности в Черном море без России

В Анкаре началась двухдневная встреча по безопасности в Черном море под эгидой минобороны Турции без представителей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Встреча по безопасности в Черном море сейчас проводится в Анкаре между иностранными военными представителями. Среди них нет представителя РФ», — рассказал собеседник агентства, не уточнив, принимает ли в мероприятии участие украинская сторона.

Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море должны пройти в Анкаре 15-16 апреля. Об этом заявил телеканал CNN Turk, сославшись на источники в Минобороны Турции.

Однако позднее эту информацию опровергли в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На вопрос о том, планируются ли на территории Турции переговоры российской и украинской делегаций по вопросу безопасности судоходства в Черном море, собеседник агентства ответил, что «на данный момент таких планов нет».