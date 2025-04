Врачи нашли внутри пациента огромные пирамиды

NTK: Турецкие врачи нашли в мочевом пузыре пациента камни в форме пирамид

В Турции врачи нашли в мочевом пузыре пациента камни в форме пирамид весом около двух килограммов. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Инцидент произошел в городе Тарсус, провинция Мерсин. 40-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на неисправность катетера мочевого пузыря, которым он пользовался с детства после операции. При этом у пациента не было боли, температуры или иных признаков инфекции.

Ему провели УЗИ мочевого пузыря и обнаружили внутри шесть огромных камней, пять из которых были пирамидальной формы, а еще один имел форму куба. Пациенту провели операцию и извлекли камни. Они оказались почти правильной формы. Стороны куба были по семь сантиметров, а пирамид — по шесть.

Фотографии удивительных камней, а также снимок УЗИ турецкие урологи опубликовали в медицинском журнале. Пациент провел в больнице 10 дней. Последующие проверки не выявили образования новых камней.

