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10:23, 15 апреля 2025Из жизни

Врачи нашли внутри пациента огромные пирамиды

NTK: Турецкие врачи нашли в мочевом пузыре пациента камни в форме пирамид
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Турции врачи нашли в мочевом пузыре пациента камни в форме пирамид весом около двух килограммов. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Инцидент произошел в городе Тарсус, провинция Мерсин. 40-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на неисправность катетера мочевого пузыря, которым он пользовался с детства после операции. При этом у пациента не было боли, температуры или иных признаков инфекции.

Ему провели УЗИ мочевого пузыря и обнаружили внутри шесть огромных камней, пять из которых были пирамидальной формы, а еще один имел форму куба. Пациенту провели операцию и извлекли камни. Они оказались почти правильной формы. Стороны куба были по семь сантиметров, а пирамид — по шесть.

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Фотографии удивительных камней, а также снимок УЗИ турецкие урологи опубликовали в медицинском журнале. Пациент провел в больнице 10 дней. Последующие проверки не выявили образования новых камней.

Ранее в Афганистане хирурги удалили из живота двухмесячного мальчика близнеца-паразита. Сначала странное образование приняли за опухоль.

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