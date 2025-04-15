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06:26, 15 апреля 2025Наука и техника

ВСУ получили «танк-Франкенштейн»

ВСУ получили «танк-Франкенштейн» с частями от Т-55 и Т-80
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили опытный танк с частями от советских Т-55, Т-64 и Т-80. Машину используют на полигоне под Харьковом для обучения танкистов, пишет «Российская газета».

Отмечается, что «танк-Франкенштейн» — это ранний вариант Т-72АМГ. Изначально машину использовали для отработки технических решений модернизированного Т-72.

Танк получил опорные катки, которые использовались на советских Т-55 и Т-62, а также пулеметную установку и ночной прицел от Т-80УД. Защищенность Т-72АМГ обеспечивает динамическая защита «Нож». Танк оснащен стандартным двигателем Т-72 — дизельным В-84-1 мощностью 840 лошадиных сил.

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Ранее в апреле стало известно, что ВСУ получили польские бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) WZT-3, построенные на шасси Т-72.

В феврале на Украине заметили тяжелый бронетранспортер (БТР) на базе танка Т-64. Самодельную машину лишили башни, которую заменили бронированной рубкой для перевозки пехоты.

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