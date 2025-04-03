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19:27, 3 апреля 2025Наука и техника

Киев получил польские БРЭМ на шасси Т-72

Киев получил польские ремонтно-эвакуационные машины WZT-3 на шасси Т-72
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pibwl / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили польские бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) WZT-3, построенные на шасси танка Т-72. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что польскую машину используют в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Гусеничная машина предназначена для эвакуации и ремонта поврежденной техники. БРЭМ несет электросварочное оборудование, лебедку и кран для демонтажа тяжелых узлов.

WZT-3 получила дизельный двигатель мощностью 780 лошадиных сил, который позволяет 42-тонной машине развивать скорость до 60 километров в час.

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В марте стало известно, что Вооруженные силы России впервые захватили БРЭМ Bergepanzer 2 немецкого производства в Курской области. Машины на шасси Leopard 1 приняли на вооружение в 1966 году.

В феврале на полигоне в Московской области представили обновленную версию БРЭМ-80. Машина получила блоки динамической защиты «Реликт», «мангал» и комплекс радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

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