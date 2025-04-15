«Будет хаос». Лавров не согласился с президентом Казахстана из-за слов о праве государств на территориальную целостность

Лавров не согласился с заявлением Токаева о праве на территориальную целостность

Глава МИД России Сергей Лавров не согласился со словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государств на территориальную целостность. Министр подчеркнул, что президент не говорит о том, что правительства всех стран должны представлять весь народ.

Токаев неоднократно заявлял, что, если руководствоваться исключительно идеей о праве наций на самоопределение, в мире вспыхнет множество региональных конфликтов.

«Я помню это выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Но я еще раз говорю: если вы члены ООН, вы должны уважать Устав во всей его полноте», — заявил министр.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Устав ООН говорит о праве народов на самоопределение

Лавров указал, что устав ООН, в частности, говорит о праве народов на самоопределение. При этом территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на данной территории. Министр привел в пример деколонизацию.

«Ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживающий на этой территории, которую колонизаторы захватили! Это же не требует доказательств! Не представляли ни Париж, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Лондон... Поэтому и процесс деколонизации прошел в полном соответствии с Уставом ООН», — подчеркнул он.

Киев не представлял интересы регионов Украины

Министр подчеркнул, что Киев не представлял интересы ни жителей Донбасса, ни жителей Крыма, а также многих украинских регионов.

«И посмотрите, как реагируют на освобождение новых деревень те, кто находился долгие годы, десять лет с лишним, под нацистским игом, по-другому не назову, те, у кого грабили, чьи дома разрушали, угоняли стада, насиловали женщин…», — отметил Лавров.

Накануне глава дипведомства рассказал, что Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине.