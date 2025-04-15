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13:20, 15 апреля 2025Бывший СССР

Захарова заявила об избирательном отношении генсека ООН к Уставу организации

Захарова: Генсек ООН Гутерриш избирателен к положениям Устава организации
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш избирательно относится к положениям Устава организации. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Заявление генсека ООН по событию в Сумах свидетельствует о его избирательном подходе к положениям Устава всемирной организации», — сказала она.

Высказывание Гутерриша, отмечает Захарова, дискредитирует Россию и оправдывает нарушение принципов самоопределения народов и уважения прав человека со стороны Украины.

13 апреля стало известно об ударах ВС РФ по Сумам. По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ во время вручения им наград.

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