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17:45, 15 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о переговорах с генсеком НАТО

Зеленский рассказал об обсуждении с генсеком НАТО Рютте вопросов безопасности
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с прибывшим в республику генсеком НАТО Марком Рютте вопросы безопасности страны, Европы и Евроатлантики. Об этом рассказал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, больше всего внимания было уделено теме усиления противовоздушной обороны Украины. Он добавил, что Киев рассчитывает на выполнение Европой и США договоренностей по ракетным комплексам Patriot. Зеленский также рассказал, что это оборонительное оружие, которое Украина готова купить, но только от западных политиков зависит, будет ли оно передано.

Ранее Рютте и и Зеленский посетили Одессу. По итогам поездки Рютте отметил, что альянс продолжит оказывать помощь Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

До этого Зеленский заявил, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф «обсуждает вопросы вне своей компетенции». Он отметил, что для Украины вопрос признания территорий российскими — это красные линии.

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