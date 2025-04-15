Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации (ОВА) генерал-лейтенанта Владимира Артюха, передает издание «Общественное».

Конкретные причины отставки чиновника названы не были. Однако есть версии, что его отставка связана с ударом Вооруженных сил (ВС) России по собранию украинских военных в Сумах. «Вчера в комментарии "Общественному" Артюх фактически подтвердил проведение награждения военных в Сумах накануне удара 13 апреля, однако заявил, что не был инициатором», — говорится в публикации издания.

Он заявил, что был приглашен на церемонию, но мероприятие якобы было не его идеей. Артюх занимал должность главы ОВА с 12 апреля 2023 года. На его пост назначили генерал-майора полиции Олега Григорова.

Увольнение Артюха подтвердил представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук. «Согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации», — говорится в публикации.

Владимир Артюх Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Wikipedia

О ракетной атаке по конгресс-центру Сумского госуниверситета стало известно 13 апреля. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. «Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, опять россияне располагали информацией о скоплении», — написала Безуглая, обращаясь к главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому и к командующему теробороны Игорю Плахуте.

На Украине заявили, что именно Артюх устроил в Сумах мероприятие по награждению военных

Нардеп Марьяна Безуглая, экс-депутат Игорь Мосийчук и мэр Конотопа Артем Семенихин ранее заявили, что именно Артюх устроил в Сумах мероприятие по награждению военных 117-й бригады, по которым и наносился удар «Искандерами».

«Семенихин заявил, что открыто уголовное дело о том, кто организовал собрание военных. Он лично считает виновным губернатора Артюха, который "додумался проводить сборы военных" и "все об этом знают"», — говорится в публикации Telegram-канала «Политика Страны».

Также Семенихин назвал «мразью и чучелом» Артюха и призвал его «встать на колени и извиниться перед людьми». Также он заявил, что тот был на месте в момент удара и «драпал» оттуда, «сбивая детей».

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Названо число находившихся на месте удара по Сумам бойцов ВСУ

Ранее стало известно, что на месте удара по Сумам находились около 200 украинских военнослужащих, в том числе командование оперативно-тактической группы «Северск».

Уточняется, что там присутствовали офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что у России есть факты, подтверждающие «сходку» командиров ВСУ с западными коллегами в Сумах. «У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого», — рассказал глава ведомства.

По его словам, на встрече с командованием ВСУ в Сумах были военные из стран НАТО, выполняющие руководящие функции. В том числе, добавил Лавров, они согласовывают Киеву запуск дальнобойных ракет.

Подполье раскрыло действия командиров ВСУ в момент удара по Сумам

Командование ВСУ в момент удара по Сумам обсуждало планы боевых действий с иностранными коллегами. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На месте удара в Сумах было не только награждение. Привезли планы военных действий, знакомиться должны были иностранцы и украинские военные», — раскрыл Лебедев.

Представитель пророссийского подполья добавил, что ВСУ «нагло пригласили толпу гражданских». По словам Лебедева, она использовалась украинскими военными в качестве живого щита.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук после этого призвал жителей Сум снести преступную власть на Украине и заверил, что после этого у них «все будет нормально».

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в результате ракетного удара по Сумам

Как сообщали в Минобороны России, в результате ракетного удара российских войск по городу Сумы были ликвидированы более шестидесяти военнослужащих ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» в условиях противодействия средствам радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Целью Вооруженных сил России был командный состав оперативно-тактической группы «Северск», проводивший совещание.

В Минобороны России добавили, что Киев разместило военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города, чтобы использовать гражданских «в качестве живого щита».