Союзник США исключил введение санкций против России

Посол Израиля в РФ Гальперин: Механизма для введения санкций против России нет

Израиль не будет вводить санкции против России, поскольку в стране отсутствует подобный механизм. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин.

«Отвечу четко и прямо: в Израиле просто нет механизма введения санкций против других государств», — отметила она.

При этом власти Израиля, одного из ключевых союзников США, исключили изменение данного подхода в ближайшем будущем. Наоборот, по словам дипломата, российское и израильское руководство ведут открытый и доверительный диалог. Кроме того, страны объединяет общая история, а также человеческие судьбы, добавила она.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин также рассказала о трудностях в российско-израильских отношениях. Одним из противоречий между странами остается ближневосточная повестка.