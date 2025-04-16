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13:45, 16 апреля 2025МирЭксклюзив

Союзник США исключил введение санкций против России

Посол Израиля в РФ Гальперин: Механизма для введения санкций против России нет
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:
Симона Гальперин

Симона Гальперин. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Израиль не будет вводить санкции против России, поскольку в стране отсутствует подобный механизм. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин.

«Отвечу четко и прямо: в Израиле просто нет механизма введения санкций против других государств», — отметила она.

При этом власти Израиля, одного из ключевых союзников США, исключили изменение данного подхода в ближайшем будущем. Наоборот, по словам дипломата, российское и израильское руководство ведут открытый и доверительный диалог. Кроме того, страны объединяет общая история, а также человеческие судьбы, добавила она.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин также рассказала о трудностях в российско-израильских отношениях. Одним из противоречий между странами остается ближневосточная повестка.

Вот это да!
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