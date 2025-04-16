Грозный стал культурной столицей России 2025 года

В Совфеде представили проект «Грозный — культурная столица 2025 года»

Председатель Парламента Чеченской Республики Шаид Жамалдаев представил в Совете Федерации проект «Грозный — культурная столица 2025 года». Об этом сообщается на сайте Совфеда.

Грозный стал культурной столицей России в 2025 году в рамках общенационального конкурса для городов. Жамалдаев назвал этот статус не только почетным, но и ответственным. Он анонсировал, что в течение года в Грозном пройдут масштабные мероприятия в сфере культуры, спорта и образования. В городе уже состоялось торжественное открытие культурной программы с участием представителей Нижнего Новгорода и Омска — культурных столиц 2024 и 2026 годов соответственно.

«За последние годы в Чеченской Республике реализовано множество значимых проектов во всех направлениях. Достигнуты впечатляющие успехи в сферах образования, медицины, туризма, спорта и культуры!» — подчеркнул Жамалдаев.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что это событие послужит хорошим импульсом к дальнейшему развитию республики. Она подчеркнула, что в Грозном чувствуются искреннее гостеприимство, глубокое уважение к истории и традициям родной земли и гордость за Россию.

Конкурс «Культурная столица года» проходит с 2023 года. Ежегодно это звание присуждают одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 250 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в России стартовал общенациональный конкурс «Культурная столица 2027 года». Депутат Государственной думы, председатель Оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков объявил, что в этом году конкурс привлек исторический максимум участников — 39 регионов России.

