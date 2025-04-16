Раскрыта справедливая стоимость складного iPhone

Instant Digital: Первый складной iPhone оценят максимум в $2300

Известный инсайдер под ником Instant Digital раскрыл стоимость первого складного смартфона Apple. Информация опубликована в блоге на Weibo.

По данным специалиста, Apple стремится удержать цену на свой первый складной смартфон в диапазоне 2100-2300 долларов, или около 170-190 тысяч рублей. По его мнению, эта стоимость будет справедливой на фоне остальных складных гаджетов, доступных на рынке.

Instant Digital заметил, что прогнозируемая максимальная стоимость складного iPhone не сильно выше цены конкурентных моделей. Так, в США Samsung Galaxy Z Fold 6 доступен за 1900 долларов, или около 160 тысяч рублей. Google Pixel 9 Pro Fold можно приобрести за 1800 долларов, или около 150 тысяч рублей.

Также новый аппарат окажется не сильно дороже актуальных флагманских смартфонов американского бренда. Так, iPhone 16 Pro Max в базовой версии стоит 1200 долларов, или около 99 тысяч рублей. Максимальная модификация с 1 терабайтом встроенной памяти оценена в 1600 долларов, или около 130 тысяч рублей. Вероятно, складной iPhone окажется дороже из-за более конструктивно сложного экрана и наличия премиальных деталей.

В начале марта авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что Apple анонсирует первый складной iPhone уже в 2025 году. По его оценкам, аппарат будет стоить 2000-2500 долларов, или около 165-207 тысяч рублей.