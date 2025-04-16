МИД Швеции вызвал посла России в связи с атакой на Сумы. Дипломат раскрыл реальную цель ударов ВС РФ по городу

Посол России в Швеции Беляев: В Сумах ВС РФ нанесли удар по военному объекту

Министерство иностранных дел Швеции во вторник вызвало посла России в Стокгольме Сергея Беляева. Причиной стали «атаки на города Сумы и Кривой Рог».

Как сообщали в Минобороны России, удары были нанесены двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения мероприятия командиров оперативно-тактической группы «Северск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах, в результате чего были ликвидированы 60 украинских военных. В российском ведомстве осудили проведение сборов украинских военнослужащих в центре густонаселенного города.

Как сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, в момент атаки на Сумы командование ВСУ обсуждало планы боевых действий с иностранными коллегами.

На месте удара в Сумах было не только награждение. Привезли планы военных действий, знакомиться должны были иностранцы и украинские военные Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Лебедев заявил, что на совещание ВСУ была «нагло приглашена толпа гражданских», которую использовали в качестве живого щита.

Посол России дал объяснение в МИД Швеции по поводу удара ВС РФ по Сумам

Дипломат Сергей Беляев, вызванный в МИД Швеции, где ему зачитали позицию страны в связи с недавними событиями в Сумах, также дал пояснение случившемуся. Он указал на факт проведения в городе мероприятия с участием высокопоставленных военных Украины и их западных «коллег».

Посол также акцентировал внимание на том, что ВСУ, нарушая нормы международного гуманитарного права, на постоянной основе используют гражданское население в качестве «защиты» для военных объектов.

Ранее в подпольном движении Stop Grave также указали на частую практику украинских войск в отношении организации военных мероприятий на гражданских объектах.

По поводу сборов на гражданских объектах — это сплошь и рядом. Военные объекты [используются] только для сборов рядового состава, военные высокопоставленные всегда собираются среди мирных граждан Stop Grave пророссийское подпольное движение

Российская сторона располагает множеством доказательств этого факта, подчеркнули в Stop Grave.

США отказались осудить ракетный удар ВС России по Сумам

Мир отреагировал на события в Сумах: премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил возмущение действиями ВС РФ и потребовал от Москвы немедленного прекращения огня в конфликте на Украине без каких-либо условий.

В свою очередь, Канада выступила инициатором проекта заявления стран «Большой семерки» (G7), осуждающего ракетный удар России по ВСУ в украинском городе. Однако Соединенные Штаты стали единственной страной G7, отказавшейся осудить удар РФ по Сумам.

Администрация президента Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление, осуждающее атаку, поскольку она "работает над сохранением пространства для переговоров о мире" Bloomberg

Решение Трампа не подписывать заявление G7 похвалил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, заявив, что, вопреки своей вспыльчивости, американский лидер проявил последовательность в вопросе урегулирования украинского конфликта. Подписание заявления с осуждением России сейчас стало бы документом не мира, но войны, в чем Трамп не заинтересован, подчеркнул парламентарий.

Трамп обозначил одним из внешнеполитических приоритетов урегулирование украинского конфликта. Он понимает, что для прекращения противостояния необходимо учитывать позицию Москвы Дмитрий Новиков депутат Госдумы

В то же время в Киеве задумались, не произошла ли целенаправленная утечка информации перед ударом России по Сумам. 16 апреля комитет Рады по вопросам нацбезопасности будет разбираться, проходило ли в Сумах собрание украинских военных для их награждения в момент атаки.