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13:42, 16 апреля 2025Наука и техника

На МКС начали подготовку к спуску «Союза МС-26»

«Роскосмос»: На МКС начали подготовку к спуску корабля «Союз МС-26»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На Международной космической станции (МКС) начали подготовку к спуску пилотируемого корабля «Союз МС-26». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В рамках программы полета экипажами 72 и 73-й длительных экспедиций — космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером, Кириллом Песковым, Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким — проведены, в частности, укладка возвращаемого оборудования и подзаряд спутникового телефонного терминала и планшетных компьютеров.

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Ранее «Роскосмос» рассказал, что экипаж «Союза МС-26» вернется с МКС на Землю 20 апреля.

Также в апреле госкорпорация сообщила, что экипаж пилотируемого корабля начал готовиться к его расстыковке с МКС.

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