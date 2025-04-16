На МКС начали подготовку к спуску «Союза МС-26»

«Роскосмос»: На МКС начали подготовку к спуску корабля «Союз МС-26»

На Международной космической станции (МКС) начали подготовку к спуску пилотируемого корабля «Союз МС-26». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В рамках программы полета экипажами 72 и 73-й длительных экспедиций — космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером, Кириллом Песковым, Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким — проведены, в частности, укладка возвращаемого оборудования и подзаряд спутникового телефонного терминала и планшетных компьютеров.

Ранее «Роскосмос» рассказал, что экипаж «Союза МС-26» вернется с МКС на Землю 20 апреля.

Также в апреле госкорпорация сообщила, что экипаж пилотируемого корабля начал готовиться к его расстыковке с МКС.