Экипаж «Союза МС-26» начал готовиться к расстыковке корабля с МКС

«Роскосмос»: Экипаж «Союза МС-26» начал готовиться к расстыковке корабля с МКС

Экипаж «Союза МС-26» начал готовиться к расстыковке пилотируемого корабля с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Экипажем проведена, в частности, укладка удаляемого оборудования в грузовой корабль «Прогресс МС-29», а также осуществлена подготовка возвращаемых и удаляемых грузов на корабле «Союз МС-26».

Ранее госкорпорация сообщила, что экипаж пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-26» подготовился к возвращению на Землю.

В марте «Роскосмос» рассказал, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» с космодрома Байконур к МКС состоится 8 апреля.