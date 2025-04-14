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17:23, 14 апреля 2025Наука и техника

Названа дата возвращения экипажа «Союза МС-26» на Землю

«Роскосмос»: Экипаж корабля «Союз МС-26» вернется на Землю 20 апреля
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-26» вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю 20 апреля. Соответствующую дату в Telegram назвала госкорпорация «Роскосмос».

Отстыковка корабля от модуля «Причал» российского сегмента МКС состоится 20 апреля в 00:57 московского времени. В тот же день в 4:17 спускаемый аппарат с космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером и астронавтом Доналдом Петтитом достигнет Земли.

Ранее госкорпорация сообщила, что экипаж «Союза МС-26» начал готовиться к расстыковке корабля с МКС.

В марте «Роскосмос» рассказал, что орбиту МКС скорректировали перед отстыковкой пилотируемого корабля «Союза МС-26» и прибытием «Союза МС-27».

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