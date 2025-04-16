Названы главные опасности при беге для мужчин после 40 лет

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала главные опасности при беге для мужчин после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что после 40 лет замедляется обмен веществ, сокращается объем мышечной ткани и увеличивается количество жира, а также ухудшается сосудистая деятельность. В связи с этим она рекомендовала перестроиться на джоггинг — бег трусцой.

Ротач подчеркнула, что для занятий джоггином нужно правильно подобрать нагрузку и обязательно делать разминку до тренировки и заминку после нее. Кроме того, следует следить не только за техникой, но и за самочувствием. Если при беге ощущается усталость или боль, то лучше закончить тренировку.

Ранее фитнес-тренер Дэвид Лоуренс назвал упражнения, опасные для мужчин после 40 лет. Такими упражнениями стали жим штанги из-за головы, приседания в тренажере Смита и тяга штанги к подбородку.