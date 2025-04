Названы лучшие пляжи мира

Tripadvisor: Пляж Элафониси в Греции назван лучшим в мире

Пляж Элафониси (Elafonissi Beach) в Греции назван лучшим в мире по версии рейтинга The Travelers' Choice Awards Best of the Best. Топ был составлен на основе отзывов путешественников на сайте сервиса по планированию путешествий Tripadvisor.

Так, туристы отметили, что на Элафониси можно провести весь день и не заскучать. На втором месте оказался Банановый пляж (Banana Beach) в Таиланде, а третью строчку занял Игл-Бич (Eagle Beach) в Арубе. Также в десятку лидеров попали Сиеста (Siesta Beach) во Флориде, Прайя-да-Фалезия (Praia da Falésia) в Португалии, Плайя Варадеро (Playa Varadero) на Кубе, Баваро (Bavaro Beach) в Доминикане, Пляж Плайя де Муро (Playa de Muro Beach) в Испании, пляж Келингкинг (Kelingking Beach) в Индонезии и Миртос (Myrtos Beach) в Греции.

Ранее Tripadvisor назвал лучшие отели — лидером стал Hotel Colline de France в Бразилии, а вторую и третью строчки заняли Oblu Select Lobigili на Мальдивах и La Siesta Hoi An Resort & Retreat во Вьетнаме.