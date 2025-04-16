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12:53, 16 апреля 2025Наука и техника

Microsoft перевыпустит культовую игру

Microsoft перевыпустит игру The Elder Scrolls IV: Oblivion
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «The Elder Scrolls IV: Oblivion» 

Ролевую игру The Elder Scrolls IV: Oblivion перевыпустят. Об этом сообщает издание Eurogamer.

На неделе в сети обнаружили рекламные изображения новой версии игры — судя по всему, они случайно попали в публичное пространство раньше времени. Также на сайте студии Virtuos, которая отвечает за обновленную версию, заметили скриншоты из новой игры. В настоящий момент они удалены с сайта.

Оригинальная The Elder Scrolls IV: Oblivion — ролевая игра с открытым миром, разработанная компанией Bethesda и выпущенная в 2006 году. Oblivion получила высокие оценки критиков и геймеров, она считается одной из культовых игр. Судя по всему, перевыпуск контролирует Microsoft, которой с недавнего времени принадлежит Bethesda.

По информации Eurogamer, новая версия The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет для ПК, консолей PlayStation 5 и Xbox Series в ближайшие недели. Вероятно, тайтл будет доступен через подписочный сервис Xbox Game Pass. Журналисты запросили комментарий Bethesda, но не получили оперативного ответа.

В материале говорится, что впервые о перевыпуске Oblivion стало известно в 2020 году. Упоминание планов по выходу обновленной игры обнаружили в раскрытом внутреннем документе Microsoft.

В середине апреля стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 от студии GSC Game World получит крупное обновление. В игре улучшат систему симуляции игрового мира A-Life, устранят баги и добавят новое оружие.

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