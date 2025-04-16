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11:26, 16 апреля 2025Россия

Отцу бойца СВО выделили долю с «гробовых» за сына через 20 лет после смерти

В Тюмени сестре бойца СВО уменьшили выплаты за смерть брата из-за его отца
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Тюмени сестра участника специальной военной операции (СВО) не смогла получить в полном объеме «гробовые» за брата. Это произошло из-за отца военнослужащего, которого самого не стало 20 лет назад, сообщает Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Положенную россиянке выплату урезали из-за ошибки в документах. Она не смогла представить документальные доказательства смерти отца. Из-за этого общая сумма «гробовых» была поделена.

Смерть отца военнослужащего пришлось доказывать в суде. Выяснилось, что факт его смерти неверно оформили в ЗАГС.

Ранее стало известно о жене другого участника СВО, которая после смерти мужа получила выплаты и покинула Россию. Мужчина подал на развод через несколько недель после свадьбы — поводом для этого стали многочисленные публикации девушки в компании других мужчин. Завершить бракоразводный процесс он не успел.

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