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16:47, 16 апреля 2025Спорт

Овечкин заработал миллионы на своей хоккейной академии

Хоккеист Овечкин заработал 5,6 миллиона рублей на хоккейной академии
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gerry Angus / Icon Sportswire via / Globallookpress.com

Александр Овечкин заработал 5,6 миллиона рублей на своей хоккейной академии. Об этом стало известно порталу «Страсти».

Уточняется, что Международная хоккейная Академия имени Александра Овечкина должна открыться в 2025 году. Однако она уже приносит прибыль хоккеисту — за 2024 год доход составил 28,2 миллиона рублей, при этом 5,6 миллиона чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что Овечкин оказался самым богатым хоккеистом в истории. Известно, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он заработал рекордные 161,7 миллиона долларов.

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