Овечкин заработал миллионы на своей хоккейной академии

Хоккеист Овечкин заработал 5,6 миллиона рублей на хоккейной академии

Александр Овечкин заработал 5,6 миллиона рублей на своей хоккейной академии. Об этом стало известно порталу «Страсти».

Уточняется, что Международная хоккейная Академия имени Александра Овечкина должна открыться в 2025 году. Однако она уже приносит прибыль хоккеисту — за 2024 год доход составил 28,2 миллиона рублей, при этом 5,6 миллиона чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что Овечкин оказался самым богатым хоккеистом в истории. Известно, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он заработал рекордные 161,7 миллиона долларов.