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16:09, 16 апреля 2025Мир

Премьер Словакии ответил на угрозу по поводу своего визита на Парад Победы

Премьер Словакии Фицо: ЕС не имеет права грозить за визит на Парад Победы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не имеет права угрожать политикам за намерение посетить с официальным визитом Парад Победы в Москве 9 мая. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его цитирует ТАСС.

«Как [Каллас] может сказать премьеру суверенного государства, что она его предупреждает от поездки куда-либо? (…) Речь идет об истории правде и ни о чем ином», — сказал глава словацкого правительства.

Ранее Фицо пообещал, что посетит Москву 9 мая, несмотря на заявление Каллас. Он также задался вопросом, являются ли ее слова предостережением или шантажом.

До этого Каллас заявила, что визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными.

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