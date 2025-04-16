Раскрыт эволюционный секрет живучести крокодилов

Palaeontology: Крокодилы не вымерли благодаря смене стратегии питания

Предки современных крокодилов пережили два массовых вымирания и сумели сохранить свое место в экосистемах планеты на протяжении 230 миллионов лет. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Palaeontology, их выносливость объясняется универсальностью образа жизни и питания.

Международная команда ученых из США проанализировала строение черепов и зубов 99 вымерших видов крокодиломорфов и 20 ныне живущих видов крокодилов, аллигаторов и гавиалов. Эти данные позволили установить: какие продукты и в каких условиях они употребляли. Оказалось, что выживали в основном те, кто умел приспосабливаться и ел все подряд.

Во время конца триасового и мелового вымираний исчезли более специализированные виды, в том числе наземные хищники и травоядные. Зато полуакватические всеядные формы, подобные современным крокодилам, успешно пережили катастрофы. Именно универсальность рациона и сред обитания стала их эволюционным преимуществом.

Ученые отмечают, что крокодилы за миллионы лет прошли через огромное разнообразие форм, размеров и образов жизни. А их способность менять стратегию питания может сыграть решающую роль и сейчас — на фоне нового массового вымирания, вызванного деятельностью человека.

Для исчезающих видов вроде гавиала или кубинского крокодила это исследование дает надежду: если сохранить их среду обитания, они могут снова доказать свою живучесть.