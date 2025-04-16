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15:22, 16 апреля 2025Спорт

Российская синхронистка оценила отказ украинок от рукопожатия на Кубке мира

Синхронистка Дорошко об отказе украинок от рукопожатия на КМ: От нас не зависит
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская синхронистка Майя Дорошко оценила отказ украинок Анастасии Шмониной и Дарьи Мошинской от рукопожатия с ней и ее партнершей Татьяной Гайдай на этапе Кубке мира (КМ) в Египте. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсменки, они с Гайдай об этом не думали. «На награждении мы были очень рады, что мы оказались на нем, что мы первые. У нас есть традиция — пожимать руку. Хочет человек, не хочет — это уже от нас не зависит», — добавила Дорошко.

Об инциденте, произошедшем на церемонии награждения, стало известно 12 апреля. Дорошко и Гайдай заняли первое место в технической программе в дуэтах. Мошинская и Шмонина стали вторыми, отстав более чем на шесть баллов.

Кубок мира в Египте стал первым международным турниром для российских синхронисток после длительного перерыва. Их допустили к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

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