Совфед одобрил закон об изменении порядка призыва на срочную службу в армию

Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года

Совфед России одобрил законопроект об исполнение решения о призыве на срочную службу в армию в течение года. Об этом пишет ТАСС.

Документ, принятый Госдумой 8 апреля, вносит изменения в порядок призыва, расширяя сроки действия решения военкомата на срок до одного года. Речь идет о случаях, когда призывник так и не был отправлен к месту прохождения службы, несмотря на положительное заключение комиссии.

Ранее в материалах к законопроекту его авторы пояснили, что в случае выполнения задания призывной кампании значительная часть принятых комиссией военкомата решений отменяется. Так, по итогам весеннего призыва 2023 года было отменено более 11,6 тысячи решений. В результате всем не попавшим в войска гражданам осенью пришлось заново проходить психологический отбор и медицинское освидетельствование. По мнению парламентариев, это создает дополнительную нагрузку на членов призывной комиссии, а также требует дополнительного финансирования.

25 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительство на срок более трех месяцев. С нарушителей предлагается взимать штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.