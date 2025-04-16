Стало известно о десятках килограммов взрывчатки на атаковавшем российский город дроне ВСУ

Shot: Атаковавший город Шуя беспилотник нес снаряд с 60 килограммами взрывчатки

Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших город Шуя Ивановской области, нес десятки килограммов взрывчатки. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, дрон был оборудован осколочно-фугасным снарядом со взрывчаткой массой около 60 килограммов. Беспилотник удалось сбить, после чего он упал в поле и взорвался. Предположительно, этот момент попал на видео, которое прикреплено к посту.

Украинские беспилотники модели «Лютый» атаковали Шую Ивановской области утром 16 апреля. По неофициальным данным, над городом уничтожили минимум пять дронов. Информация о последствиях на земле и пострадавших пока неизвестна. Власти региона ситуацию не комментировали.

В сети также появились снятые очевидцами кадры с пролетом беспилотника над Ивановской областью.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 26 украинских беспилотников самолетного типа. Девять дронов сбили в Воронежской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Курской, по два — в Липецкой и над Крымом, еще один — над Московским регионом. Согласно этим данным, интенсивность атак снизилась в четыре раза.