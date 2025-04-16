Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ у монастыря в Курской области

У Никольского монастыря и у Олешни в Курской области идут ожесточенные бои

В Курской области у Никольского монастыря (он же — Горнальский Белогорский монастырь) и у хутора Олешня идут ожесточенные бои. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Враг понес существенные потери на территории Никольского монастыря. Разрозненные группы ВСУшников пытаются сбежать в направлении Сумской области, по отступающему противнику наносится комплексное огневое поражение», — говорится в сообщении

Там подчеркивается, что российские военные уже сломили упорное сопротивление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвинулись в районе хутора Олешня, где выбить врага удалось из нескольких опорных пунктов.

Ранее сообщалось, что сотни бойцов ВСУ остались заблокированы на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Украинские военные используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами, организуя тем самым долговременную оборону в этом районе. Российские военные ведут штурм монастыря.

ВСУ в 2025 году, по последним.данным, совершили более 500 атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Курской области. В регионе с августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции.