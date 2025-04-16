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07:11, 16 апреля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об избиении сотрудниками ТЦК

ТАСС: Пленного бойца ВСУ при мобилизации избили сотрудники ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Астахов рассказал в беседе с ТАСС, что при мобилизации его избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

«Шел домой выпивший, получил прикладом автомата в затылок — и закинули в автобус. Проснулся уже во время дальнейшего прохождения службы. Позывной у меня Ниндзя, дали мне его из-за того, что меня неоднократно били сослуживцы, а я прятался», — рассказал Астахов.

Он отметил, что 16 апреля 2023 года он прибыл в Авдеевку для участия в боевых действиях против Российской армии. Так командование приказало подчиненным занимать дома мирных жителей.

Астахов добавил, что он и сослуживцы в Авдеевке занимались мародерством. В частности, бойцы ВСУ забирали у мирных жителей серьги и цепочки.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей. Он сообщил, что командование отправило его подразделение в поселок в Харьковской области. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил пленный.

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