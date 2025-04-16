В Кремле обозначили позицию России по ситуации вокруг ядерной программы Ирана

Песков: РФ готова способствовать решению ситуации с ядерной программой Ирана

Россия готова способствовать решению ситуации с ядерной программой Ирана политико-дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Российская Федерация сохраняет готовность всемерно, по возможности, способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля.

12 апреля состоялся первый раунд непрямых переговоров между представителями Ирана и США. Иранская делегация была представлена Аббасом Аракчи, а американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Следующий раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Ирана пройдет 19 апреля в Риме.