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02:26, 16 апреля 2025Наука и техника

В работе Steam зафиксировали сбой

Downdetector: Около 1200 россиян сообщили о сбоях в Steam
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Российские пользователи зафиксировали проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam. Об этом свидетельствуют данные сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su.

По данным сервиса, к 01:30 по московскому времени на работу Steam пожаловались 1175 раз. За последний час — к 02:02 по московскому времени – на проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Карелии, Санкт-Петербурга и Мурманской области — 3 процентов. После идут Москва и Московская область с двумя процентами жалоб.

Ранее в МВД предупредили о новой уязвимости в WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) для Windows.

Днем ранее российские пользователи WhatsApp заявили массовом сбое в работе мессенджера. Больше всего обращений поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

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