Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 16 апреля 2025Наука и техника

В США значительно ускорят модернизацию Abrams

Defense News: В США сократят срок модернизации танка Abrams до 30 месяцев
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Армия США планирует значительно ускорить работы по модернизации танка M1 Abrams. Сроки выполнения работ хотят сократить до 24-30 месяцев, пишет Defense News.

Технический директор при начальнике штаба Армии США Алекс Миллер сообщил, что начштаба приказал ускорить работы над обновленным «Абрамсом».

Как пишет издание, «смутные пожелания» к новой машине заключались в снижении веса, улучшении защищенности и внедрении автомата заряжания. При этом о ходе проекта почти ничего не известно. Ранее сообщалось, что армия США хочет синхронизировать поставки модернизированного Abrams M1E3 с поставками боевой машины пехоты M30, которая может поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

Миллер рассказал, что в ходе встречи с руководством программы Ground Combat Systems начальнику штаба сообщили, что разработка и создание первого танка займет 65 месяцев. «Армия в настоящее время планирует сократить сроки до трети от первоначального прогноза, планируя предоставить новый вариант солдатам в течение 24-30 месяцев», — говорится в материале.

В октябре 2024 года стало известно, что армия США перенесла начало работ над новым комплексом активной защиты и автоматом заряжания для Abrams M1E3 на 2025 финансовый год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ у монастыря в Курской области

    Макрон встретится со спецпосланником Трампа после его встречи с Путиным

    Российский уголовник устроил пьяный дебош в магазине и бросил в полицейских гранату

    Число наемников под Часовым Яром сравнялось с числом солдат ВСУ

    Москвичам пообещали аномальную неделю

    25-летняя женщина рассказала об отношениях с мужчиной на 27 лет старше

    В Совфеде резко ответили призвавшей не посещать Москву 9 Мая главе дипломатии ЕС

    Названы готовые к уходу с российского рынка бренды автомобилей

    Названы главные опасности при беге для мужчин после 40 лет

    Следствие потребовало ареста зарубившей трех своих детей россиянке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости