Великобритания вынесла решение по трансгендерам

Guardian: Верховный суд Британии отказался отнести трансгендеров к женщинам

Верховный суд Соединенного Королевства отказался отнести трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) к женщинам. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как уточняет издание, инициативная группа «За женщин Шотландии» (For Women Scotland, FWS) оспорила решение суда Эдинбурга, постановившего, что трансгендерные женщины имеют такие же квоты при приеме на работу, как и биологические женщины. В свою очередь, Верховный суд Великобритании рассмотрел апелляцию и занял сторону FWS.

Ранее окружной суд круга Колумбия заблокировал решение президента США Дональда Трампа о переводе трансгендерных женщин в мужские тюрьмы.