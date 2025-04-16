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13:29, 16 апреля 2025Мир

Великобритания вынесла решение по трансгендерам

Guardian: Верховный суд Британии отказался отнести трансгендеров к женщинам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Winning / Reuters

Верховный суд Соединенного Королевства отказался отнести трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) к женщинам. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как уточняет издание, инициативная группа «За женщин Шотландии» (For Women Scotland, FWS) оспорила решение суда Эдинбурга, постановившего, что трансгендерные женщины имеют такие же квоты при приеме на работу, как и биологические женщины. В свою очередь, Верховный суд Великобритании рассмотрел апелляцию и занял сторону FWS.

Ранее окружной суд круга Колумбия заблокировал решение президента США Дональда Трампа о переводе трансгендерных женщин в мужские тюрьмы.

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