Продление военного положения Зеленским связали с затягиванием конфликта

Суздальцев связал продление Киевом военного положения с затягиванием конфликта

Продление военного положения на Украине гарантирует, что 90 дней никаких выборов в стране не будет, отметил политолог Андрей Суздальцев. В беседе с «Лентой.ру» он связал решение Киева с затягиванием конфликта.

Это очень продуманный ход. Согласно Конституции Украины, выборы нового президента или продление полномочий старого невозможны, пока введено военное положение Андрей Суздальцев политолог

«Что это означает для урегулирования российско-украинского конфликта? Российская сторона изначально говорила о том, что садиться за стол переговоров с Зеленским как главой государства не будет, потому что он нелегитимен и недоговороспособен. Киев, в свою очередь, передает аргументы Вашингтону, где пытаются оказать давление, что Москва не хочет садиться. А продление военного положения гарантирует, что 90 дней еще никаких выборов быть не может. То есть конфликт продлевается», — объяснил Суздальцев.

При этом политолог не исключает того факта, что во время выборов Зеленский может быть переизбран на новый срок.

«На самом деле отношение к нему на Украине крайне двойственное. Там до сих пор существует мнение, что Украина все равно победит. Для огромной части населения Зеленский — кормилец. Ведь именно под него дают огромные деньги, во всяком случае давали», — сказал он.

Cтолетиями верхушка украинского общества мечтала о том, чтобы получать финансовую поддержку. В годы советской власти это было. Сейчас Украине дает деньги весь западный мир. Проблема для них только в боевых действиях. Если бы их не было, то им было бы вообще хорошо. Поэтому кризис и бесконечный конфликт для них — самое стабильное состояние Андрей Суздальцев политолог

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в Верховной Раде сообщили, что причина спешного продления военного положения и мобилизации на Украине президентом страны Владимиром Зеленским — возможный прогресс в переговорах между Россией и США.

Журналисты отметили, что в Киеве опасаются согласия Вашингтона с рядом условий Москвы, в том числе с проведением выборов президента страны. При этом они обратили внимание на ухудшение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Зеленского.