Зеленского обвинили в убийстве 30 тысяч украинских солдат из-за одного решения

Депутат Дубинский: Зеленский пожертвовал жизнями еще 30 тысяч солдат

Украинский лидер Владимир Зеленский пожертвовал жизнями еще 30 тысяч солдат, продлив военное положение и мобилизацию в стране. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram.

«У очередного продления власти Зеленского и его шайки клептократов есть конкретная цена», — сказал чиновник. Он указал, что на фоне решения президента до конца лета жизни лишатся еще около 30 тысяч бойцов.

О том, что президент Украины внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации, стало известно 15 апреля. На следующий день, 16 апреля, Рада приняла все эти законопроекты.

Таким образом, военное положение продлевается сроком на 90 дней начиная с 9 мая. Также на время военного положения власти запретили проведение президентских и парламентских выборов на Украине.

В свою очередь, бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал продление военного положения на Украине плевком в адрес американского президента Дональда Трампа. Парламентарий указал, что таким образом Зеленский хочет укрепить позицию «лидера антитрамповской коалиции». По его мнению, это единственный способ для украинского лидера удержать власть в Киеве.

В Кремле также прокомментировали решение Верховной Рады о продлении военного положения и мобилизации на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, так Киев «пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию».